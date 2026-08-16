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Estudios en venta en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos

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Mina Al arab
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36 propiedades total found
Estudio en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Estudio
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Área 40 m²
HOT STUDIO FULLY FURNISHED in RAS AL KHAIMAH
$198,999
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Estudio en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 10/21
Apartamentos de marca en el complejo Franck Muller Aeternitas en Dubai Marina! ¡Por vida e i…
$226,009
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Estudio 1 habitacion en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitacion
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 10/19
Tonino Lamborghini Residencias – lujo de marca por el mar, arquitectura de estilo de vida y …
$518,666
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Estudio 1 habitacion en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitacion
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 9/18
The Residences at Sheraton Al Marjan Island Resort – branded seaside resort with Sheraton se…
$657,484
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Estudio en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
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Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 5/19
Moderno apartamento en SKAI proyecto residencial en el distrito árabe de Mina Al en Ras Al K…
$205,740
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Estudio en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Área 46 m²
Detalles de la propiedad:Studio ApartmentJardín interno VerTotalmente amueblado y equipadoCo…
$164,888
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Estudio en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Área 39 m²
MiraggioAcerca de Miraggio - Waterfront Apartments in Ras Al KhaimahMiraggio by Source of Fa…
$354,000
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Estudio en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Área 35 m²
Jacob " Co. Residences on Al Marjan Island, UAEResidencias de Jacob ' Co.Mantra Propert…
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Estudio en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 9/18
Apartamentos en el innovador proyecto One Central en el corazón de Ras Al Khaimah! Vista pan…
$185,136
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Estudio en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Área 43 m²
Al Hamra Waterfront - complejo residencial costero de lujo con vistas al marDisfrute de un e…
Precio en demanda
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Estudio en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 20/46
Azure by Lapis es un proyecto residencial innovador en el emirato de Ras Al Khaimah con un e…
$228,179
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Estudio en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 13/17
Apartamentos en el complejo residencial de lujo Ellington Views II, en construcción en el co…
$367,613
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Estudio en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 5/10
¡EOI está siendo recogido en este complejo residencial!Apartments in a unique residential co…
$326,049
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Estudio en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 6/12
Apartamento de lujo en el exclusivo complejo hotelero Taj Wellington Mews en la prestigiosa …
$396,746
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Estudio en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Área 64 m²
Piso 7
AL MARJAN ISLAND AlMarjan Island is a spectacular resort area located in the Emirate of Ras …
$549,963
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Estudio en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Área 50 m²
Piso 2
AL MARJAN ISLAND AlMarjan Island is a spectacular resort area located in the Emirate of Ras …
$481,226
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Estudio 1 habitación en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Radisson Blu Hotel & Residences: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK CentralContac…
$306,170
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Estudio en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 10/15
Palazzo Tissoli - estética italiana, ubicación frente al agua, diseño de Pininfarina y alto …
$299,523
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Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 9/18
The Beach Residences West Wing - apartamentos con vistas a la playa, una amplia gama de inst…
$406,730
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Estudio en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Área 42 m²
Residencia en MarinaMarina Residences presenta residencias de lujo con vistas al puerto depo…
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Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Área 43 m²
Precio comienza desde AED 930,828 Silencio De 43 m2Ellington Vistas I – Redefinir frente a l…
$253,459
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Área 44 m²
Piso 12/23
Radisson Blu Hotel: branded hotel apartments in Ras Al Khaimah!Radisson Blu Hotel es una de …
$367,678
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Estudio 1 habitacion en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
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Área 39 m²
Piso 12/23
Radisson Blu Residences: propiedad de marca en Ras Al Khaimah!Radisson Blu Residences es una…
$306,085
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Estudio en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Área 48 m²
Palazzo Tissoli en Al Marjan Island, UAEPalazzo TissolliEn la primera costa de Al Marjan Isl…
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Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Área 38 m²
Piso 16/32
Apartamento de lujo en el proyecto Colibri Views en la prometedora zona central de RAK en el…
$210,760
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Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
Piso 7/13
Apartamento de lujo en el nuevo proyecto Playa Viva en Ras Al Khaimah! El proyecto en la pri…
$242,205
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Estudio 1 habitación en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
ID RAH 5009La Playa Vista – un complejo con impresionantes vistas del casinoEn The Beach Vis…
$354,000
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Estudio 1 habitación
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 8
ID RAH 5011Uno-Luxe: residencias de marca en una pintoresca islaUno-Luxe en Al Marjan Island…
$272,000
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Estudio en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Número de plantas 12
The World’s First Sky Beach—Manta Bay on Al Marjan Island in Ras Al Khaimah! 📍 Prime loca…
$350,000
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Estudio 1 habitación en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Número de plantas 20
ID RAH 5012Costa Mare por Ellington PropertiesEllington Properties lanza nuevo proyecto fren…
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Parámetros de las propiedades en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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