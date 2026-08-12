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Estudios del mar en venta en Emiratos Árabes Unidos

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Dubái
44
Ajmán
4
Abu Dabi
9
Ras al-Jaima
5
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18 propiedades total found
Estudio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 25/51
Laguna Residence es un proyecto de tendencia con integración AI y la laguna más grande de la…
$212,394
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Estudio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 10/16
Cybele by Wadan es un moderno oasis residencial en la zona de Dubai con excelente potencial …
$194,432
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Estudio en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 10/21
Apartamentos de marca en el complejo Franck Muller Aeternitas en Dubai Marina! ¡Por vida e i…
$226,009
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Estudio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 45/55
Apartamentos totalmente amueblados y equipados con un sistema de hogar inteligente! Ubicació…
$389,519
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Estudio 1 habitación en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 5/15
AMRA - La primera estación de bienestar de inversión con servicio completo y vistas al mar a…
$188,000
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Estudio 1 habitación en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 14/17
MI DESCRIPCIÓNEstudio de lujo con entregas hasta la recepción de llaves de 36,7 metros cuadr…
$446,299
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Estudio en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 4/6
Apartamentos en el nuevo complejo Aysha junto al agua! ¡El complejo está situado a lo largo …
$143,506
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Estudio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 3/5
Apartamentos de hotel totalmente amueblados en Marbella en las Islas del Mundo! Hermosa vist…
$638,337
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Estudio 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
$600,000
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Estudio 1 habitación en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 5/15
Hayat Residence is located on the prestigious Hayat Island in Mina Al Arab, with the best-in…
$140,000
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Berkeley Place   from   Ellington   is an elegant 12-story building that includes   12 luxur…
$256,412
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Estudio 2 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 2 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Condor Marina Star Residences Promotion: Sale Category: apartment District: Dubai Mari…
$465,755
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
ESTUDIO EN CIUDAD DE MAG — DUBA DUBAMAG CITY   — complejo residencial de alto nivel con vist…
$171,350
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
El complejo y nbsp estratégicamente ubicado y perfectamente diseñado; Península y nbsp; en e…
$241,355
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Estudio 1 habitación en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 8/17
The Rising Star project is located on the prestigious Hayat Island in Mina Al Arab, with the…
$145,000
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
The strategically located and perfectly designed complex   Peninsula   in the center of Duba…
$208,747
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Número de plantas 1
Azizi Riviera   — This is a new large-scale residential complex on the banks of a crystal la…
$140,000
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
COOPERATION AHAD RESIDENCE IN THE FUBA CENTERAhmad Residences   — This is a 30-story residen…
$194,592
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Parámetros de las propiedades en Emiratos Árabes Unidos

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con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
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