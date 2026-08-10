Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Ajman
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Ajman, Emiratos Árabes Unidos

;
Ajmán
4
Estudio Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Estudio en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
♦️C🔺 ❗️❗️% cки🔺 ❗️%📍A⏺️⏺️Cрок c✅Студии (от 35 m2) - от $86 000❗✅1 BR (от 68.2 m2) - oт $129 …
$86,000
Dejar una solicitud
Estudio en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 6/13
Canterbury Waterfront - vida de resort junto al mar, vistas panorámicas y confort moderno en…
$135,401
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Estudio en Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 18/35
Rockhill Tower es un moderno complejo residencial con infraestructura desarrollada en Alia, …
$74,434
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
International Property AlertsInternational Property Alerts
Estudio 1 habitación en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 35 m²
🏡 UAE DEVELOPER PROPERTY — DISCOUNT UP TO 30%ESTADO REAL DE INVESTIGACIÓN ANTE AJMAN, UAE 🇦🇪…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Estudio 2 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 2 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Condor Marina Star Residences Promotion: Sale Category: apartment District: Dubai Mari…
$465,755
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Ajman, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Ajman, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 4/8
Apartamentos de varios tipos están a la venta en el nuevo complejo Al Ameera Village termina…
$65,860
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Ajman, Emiratos Árabes Unidos

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir