Estudios en venta en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

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Estudio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Piso 2/8
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Piso 1/15
Hoteles listos en Boutique 7 en Barsha Heights! Apartamentos para vivir e inversión (ROI - 7…
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Piso 10/18
La Colección en Taiyo es una residencia totalmente amueblada en Wasl Gate con estilo moderno…
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Área 36 m²
Piso 3/5
Apartamento en un moderno complejo residencial 105 Residencias en Jumeirah Village Circle! I…
$174,272
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Área 37 m²
Precio comienza desde AED 689.000 Silencio Desde 37m2Samana Manhattan es un desarrollo resid…
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Piso 3/5
Mi Casa - apartamentos con diseño moderno, patios verdes y un precio conveniente!Mi Casa by …
$204,000
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Área 44 m²
Piso 6/12
Apartamentos en el nuevo proyecto Amber por Enso en Al Satwa! Un complejo residencial único …
$298,876
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Piso 20/44
Apartamentos en el complejo moderno Binghatti Hill Views en el corazón de Dubai Science Park…
$272,299
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Piso 15/34
Apartamentos en el nuevo proyecto Guzel Towers en el corazón de Jumeirah Village Triangle! T…
$154,528
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Área 37 m²
El precio comienza desde AED 649.000 Silencio Desde 37 m2Experimente la esencia de la vibrac…
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Piso 4/7
Moderno complejo residencial IR1DIAN Park 2 en Jumeirah Village Circle! ¡Cocina totalmente a…
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Área 43 m²
Piso 10/20
TRESORA por WADAN: propiedad multifuncional en Jumeirah Village Circle!TRESORA by WADAN es u…
$217,987
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Piso 5/41
Apartamento de lujo en el nuevo complejo residencial - ¡Yo sí! ¡Pásate muy pronto! Diseño co…
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
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Habitaciones 1
Dormitorios 1
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Área 49 m²
Piso 11/33
Proyecto - SAAS HILLSUbicación: Dubai Science ParkFecha prevista de entrega - IV 2027Saas Hi…
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Área 37 m²
Rove Home Downtown es el desarrollo residencial debut por la emblemática marca Rove Hotels. …
$307,692
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El precio comienza desde AED 660,000 Silencio Desde 39m2Samana Parkville es un desarrollo re…
$179,714
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El precio comienza desde AED 680,000 ZeroWidthSpace tención desde 38m2Samana Barari Twin Tow…
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Piso 10/35
Preciosos apartamentos en el nuevo complejo Maison Elysee 3 en el Jumeirah Village Circle (J…
$197,390
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Piso 10/20
Samana Boulevard Heights es un complejo residencial con piscinas privadas y confort moderno …
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Piso 2/10
Apartamento listo en el complejo residencial Azizi Riviera 48! ¡Ubicación demandada! Cocina …
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Piso 9/25
Apartamentos listos en un nuevo complejo residencial Empire Residence en una zona buscada - …
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Piso 5/10
Apartamento Trussardi Residences 2 en Al Furjan! El apartamento está totalmente amueblado po…
$216,000
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Piso 10/29
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Piso 12/24
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Bienvenido a Samana Park Vistas, un desarrollo residencial excepcional diseñado para elevar …
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Piso 20/46
ELAR1S Sky es un proyecto residencial ultra-alta en JVT con vistas, un concepto de luz y una…
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Piso 15/30
Apartamento de lujo en Cove Boulevard complejo residencial en Wadi Al Safa 5! Apartamentos d…
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Piso 4/9
09 Life Residences es un complejo residencial totalmente amueblado en DLRC con infraestructu…
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Piso 4/8
Holm 3: propiedad de baja altura en el centro de Dubai, Jumeirah Garden City!Holm 3 de Holm …
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Estudio 1 habitacion en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitacion
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Dormitorios 1
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Piso 14
IVY Garden es un complejo residencial que consta de 348 apartamentos situados en Wadi Al Saf…
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