Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Residencial
  4. Estudio
  5. Vista a la montaña

Estudios en la montaña en venta en Emiratos Árabes Unidos

;
Dubái
44
Ajmán
4
Abu Dabi
9
Ras al-Jaima
5
Mostrar más
Estudio Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Berkeley Place   from   Ellington   is an elegant 12-story building that includes   12 luxur…
$256,412
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
ESTUDIO EN CIUDAD DE MAG — DUBA DUBAMAG CITY   — complejo residencial de alto nivel con vist…
$171,350
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
El complejo y nbsp estratégicamente ubicado y perfectamente diseñado; Península y nbsp; en e…
$241,355
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
The strategically located and perfectly designed complex   Peninsula   in the center of Duba…
$208,747
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Número de plantas 1
Azizi Riviera   — This is a new large-scale residential complex on the banks of a crystal la…
$140,000
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
COOPERATION AHAD RESIDENCE IN THE FUBA CENTERAhmad Residences   — This is a 30-story residen…
$194,592
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir