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Estudios en venta en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

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10 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 14/17
MI DESCRIPCIÓNEstudio de lujo con entregas hasta la recepción de llaves de 36,7 metros cuadr…
$446,299
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Estudio en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 5/10
Apartamentos en el nuevo proyecto Park View en Abu Dhabi! ¡Cerca del mar! Cerca de las princ…
$197,836
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Estudio en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 10/17
Radiant Bridges – Apartamentos en Al Reem Island con infraestructura residencial y comercial…
$164,196
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TekceTekce
Estudio en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Área 46 m²
Precio en demanda
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Аталанта
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Estudio en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 15/31
The Artery Residences: Arquitectura contemporánea y una vida confortable en Al Reem Island!E…
$256,173
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Estudio en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 25/50
Radiant Terrace on Reem Island es un complejo residencial de 50 plantas con acristalamiento …
$247,520
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Estudio en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 4/9
Los Canopies: vida premium en la costa de Yas Point en Abu Dhabi!El Canopies es un nuevo com…
$449,295
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Estudio 1 habitacion en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitacion
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Área 45 m²
Piso 12
Pixel Towers by Imkan Properties, un nuevo edificio residencial de uso mixto ubicado en Make…
$233,240
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Estudio en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 5
Este estudio amueblado de alta gama en el edificio D en la planta superior con vistas al cam…
$238,174
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Estudio 1 habitacion en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Área 45 m²
Piso 12
Pixel Towers by Imkan Properties, un nuevo edificio residencial de uso mixto ubicado en Make…
$233,240
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Parámetros de las propiedades en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

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