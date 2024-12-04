Complejo residencial Wellington Ocean

Wellington Ocean es un moderno complejo residencial costero en Dubai Islands con estética minimalista e infraestructura reflexiva.
Wellington Ocean es un nuevo complejo residencial premium de Wellington Developments, que forma un estilo de vida moderno junto al mar.
Beneficios de Wellington Océano:
- Arquitectura moderna con líneas claras y superficies panorámicas de vidrio;
Lobby, lobby y bar en un solo espacio, creado en la estética de la elegancia urbana;
- Detalles de mármol, iluminación tranquila y movilidad vertical funcional;
- Diseños reflexivos con énfasis en luz, privacidad y comodidad;
- Instalaciones para la vida familiar y alta demanda de alquiler.
La infraestructura del complejo:
- Piscina en el podio;
- Cambiar cabinas;
- Atracciones acuáticas infantiles;
- Zona de juegos;
- Mini golf.
- El área de descanso de la pasarela;
- Servicios en el techo (zona de descanso, relajación, vistas a la costa);
Bar de vestíbulo y espaciosas áreas públicas;
- Apartamentos parcialmente amueblados.
Ubicación y accesibilidad al transporte:
Wellington Ocean se encuentra en una parte clave de las Islas Dubái:
Centro de la ciudad de Deira – 5 minutos
Aeropuerto Internacional de Dubai – 19 minutos
Centro de Dubai – 30 minutos
- Zonas de paseo y playas de Dubai Islas están muy cerca.
Contáctenos para consejos, precios actuales y una selección de diseños.