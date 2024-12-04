  1. Realting.com
Complejo residencial Wellington Ocean

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$264,381
;
35
ID: 33012
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/12/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    9

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Wellington Ocean es un moderno complejo residencial costero en Dubai Islands con estética minimalista e infraestructura reflexiva.

Wellington Ocean es un nuevo complejo residencial premium de Wellington Developments, que forma un estilo de vida moderno junto al mar.

Beneficios de Wellington Océano:
- Arquitectura moderna con líneas claras y superficies panorámicas de vidrio;
Lobby, lobby y bar en un solo espacio, creado en la estética de la elegancia urbana;
- Detalles de mármol, iluminación tranquila y movilidad vertical funcional;
- Diseños reflexivos con énfasis en luz, privacidad y comodidad;
- Instalaciones para la vida familiar y alta demanda de alquiler.

La infraestructura del complejo:
- Piscina en el podio;
- Cambiar cabinas;
- Atracciones acuáticas infantiles;
- Zona de juegos;
- Mini golf.
- El área de descanso de la pasarela;
- Servicios en el techo (zona de descanso, relajación, vistas a la costa);
Bar de vestíbulo y espaciosas áreas públicas;
- Apartamentos parcialmente amueblados.

Ubicación y accesibilidad al transporte:
Wellington Ocean se encuentra en una parte clave de las Islas Dubái:
Centro de la ciudad de Deira – 5 minutos
Aeropuerto Internacional de Dubai – 19 minutos
Centro de Dubai – 30 minutos
- Zonas de paseo y playas de Dubai Islas están muy cerca.

Contáctenos para consejos, precios actuales y una selección de diseños.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Tiendas de comestibles
Alimentación

