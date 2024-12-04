Complejo residencial Wellington Ocean

Wellington Ocean es un moderno complejo residencial costero en Dubai Islands con estética minimalista e infraestructura reflexiva.



Wellington Ocean es un nuevo complejo residencial premium de Wellington Developments, que forma un estilo de vida moderno junto al mar.



Beneficios de Wellington Océano:

- Arquitectura moderna con líneas claras y superficies panorámicas de vidrio;

Lobby, lobby y bar en un solo espacio, creado en la estética de la elegancia urbana;

- Detalles de mármol, iluminación tranquila y movilidad vertical funcional;

- Diseños reflexivos con énfasis en luz, privacidad y comodidad;

- Instalaciones para la vida familiar y alta demanda de alquiler.



La infraestructura del complejo:

- Piscina en el podio;

- Cambiar cabinas;

- Atracciones acuáticas infantiles;

- Zona de juegos;

- Mini golf.

- El área de descanso de la pasarela;

- Servicios en el techo (zona de descanso, relajación, vistas a la costa);

Bar de vestíbulo y espaciosas áreas públicas;

- Apartamentos parcialmente amueblados.



Ubicación y accesibilidad al transporte:

Wellington Ocean se encuentra en una parte clave de las Islas Dubái:

Centro de la ciudad de Deira – 5 minutos

Aeropuerto Internacional de Dubai – 19 minutos

Centro de Dubai – 30 minutos

- Zonas de paseo y playas de Dubai Islas están muy cerca.



Contáctenos para consejos, precios actuales y una selección de diseños.