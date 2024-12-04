Complejo residencial New low-rise residence One by Preston with an infinity pool and lounge areas close to Downtown Dubai, Dubai South, UAE

Uno de Prestonis es un complejo de prestigio, situado en el corazón de Dubai Sur, donde se construyen grandes barrios de negocios de nueva generación. Cada una de 56 residencias exclusivas en el proyecto de baja altura crea la atmósfera de privacidad, garantizando no sólo una vida cómoda, sino también una fuerte expansión de capital. Diseños de reflexión y interior refinado diseñado por Preston Properties subrayan el estado del propietario. Apartamentos amplios y luminosos están equipados con modernas tecnologías "Smart Home", lo que hace la vida cotidiana extremadamente cómoda. En el techo del complejo, hay una piscina de infinito panorámico, que ofrece impresionantes vistas de la zona de desarrollo dinámico, así como elegantes áreas de salón para la recreación y reuniones. Para un estilo de vida activo, hay un centro de fitness totalmente equipado, y los paseos entre jardines bien cuidados se convertirán en la forma ideal para relajarse después de un día ocupado.

Amenities:

piscina infinita

Sistema "Smart Home"

salones

gimnasio

jardines

Terminación - 2o trimestre de 2027.

Plan de pago: 50/50

Características de los planos

El mobiliario está disponible si lo solicita el cliente.

Ubicación e infraestructura cercana

Ubicación de One by Preston será ideal para aquellos que aprecien la comodidad del transporte: a solo 5 minutos del aeropuerto internacional de Al Maktoum, a 10 minutos de Expo City y acceso directo a lugares tan importantes como Palm Jumeirah, Bluewaters y Downtown Dubai. Es un lugar donde el lujo satisface la usabilidad, y las inversiones ganan valor a largo plazo.