Piso en edificio nuevo Apartamentos en Dubái con vista al mar y pago post-entrega

Apartamentos frente al mar con pago posterior a la entrega en la Ciudad Marítima de Dubái

Dubai Maritime City es un prestigioso desarrollo frente al mar, construido específicamente para este fin, estratégicamente ubicado entre Port Rashid y los Diques Secos de Dubái, que combina a la perfección elementos residenciales, comerciales y marítimos en una vibrante comunidad. Conocido por su privilegiada ubicación costera y sus impresionantes vistas al mar, es un centro dinámico para negocios marítimos, vida de lujo y ocio. El distrito ofrece infraestructura de primer nivel, apartamentos residenciales de lujo, espacios comerciales de vanguardia, servicios de lujo y acceso directo al mar, lo que lo convierte en un destino ideal para inversores y residentes que buscan una comodidad urbana excepcional junto con un estilo de vida marítimo inigualable.

Los apartamentos en venta en la Ciudad Marítima de Dubái ofrecen una proximidad excepcional a ubicaciones clave: a solo 2 minutos de la estación de barcos Port Rashid, a 3 minutos de la Terminal Dos de Cruceros de Dubái, a 6 minutos de Meena Bazar, a 8 minutos del Zoco del Oro y la playa de Jumeirah, a 9 minutos del World Trade Centre de Dubái, a 10 minutos de la Playa de las Islas de Dubái y el Dubai Frame, a 11 minutos del Burj Khalifa y el Dubai Mall, y a 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubái.

El proyecto encarna la elegancia arquitectónica y el encanto marítimo, ofreciendo a los residentes excepcionales vistas panorámicas al mar e interiores de lujo de diseño italiano. Cuenta con más de 40 servicios de primera clase, incluyendo una piscina infinita, pista de pádel, gimnasio totalmente equipado, zona de barbacoa, salas de spa y terapia, cine flotante, terraza para contemplar la puesta de sol y cancha de baloncesto. Los residentes también pueden disfrutar de instalaciones de ocio premium, como una lujosa cafetería, piscina infinita, cine flotante, pista de pádel, cancha de baloncesto, pista de jogging, zonas de relajación, guardería, área de juegos infantiles, zona de barbacoa, servicios de spa y terapia, e incluso un médico de guardia. Con una meticulosa atención al detalle, el exterior del proyecto exhibe un diseño contemporáneo que se integra armoniosamente con su entorno marítimo, creando una experiencia de vida de lujo inigualable, complementada con cautivadoras vistas panorámicas al mar.

El proyecto ofrece apartamentos completamente amueblados y meticulosamente diseñados, con sofisticados interiores italianos, mobiliario de lujo y cautivadoras vistas panorámicas al mar. Cada apartamento incluye armarios empotrados de alta calidad y cocinas modernas equipadas con electrodomésticos de alta gama. Los residentes tienen la opción exclusiva de una piscina privada en sus balcones, lo que realza la experiencia de vida de lujo. La atención al detalle es evidente en cada espacio, combinando elegancia y comodidad para crear un ambiente acogedor y refinado. Las viviendas prometen un confort inigualable, complementado con una amplia selección de servicios de primera clase, elevando la vida cotidiana a estándares extraordinarios.

DXB-00221