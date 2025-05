Complejo residencial New South Square Residence with swimming pools, a wellness center and a co-working space, Dubai South, Dubai, UAE

South Square es el complejo residencial único, la encarnación real de la armonía, comodidad y estilo de vida moderno. El proyecto es creado para aquellos, que aprecian la tranquilidad y quieren vivir en medio de la naturaleza. El complejo residencial ofrece apartamentos amplios y elegantemente diseñados con 1-3 dormitorios con acabado premium, hechos con atención al detalle. Los espacios interiores están llenos de luz natural, y el diseño interior crea la sensación de hermandad y armonía. Delicados tonos y materiales naturales se utilizan en cada hogar, creando el ambiente de aislamiento y relajación.

La infraestructura circundante se complementa con comodidades modernas, haciendo la vida extremadamente cómoda y vibrante. Aquí encontrará no sólo áreas de vida acogedoras, sino también una amplia gama de oportunidades para un estilo de vida activo y saludable. Piscinas para niños y adultos, donde se puede relajarse y disfrutar del agua, así como de los juegos infantiles modernos, que se convertirán en el lugar favorito para los niños. Para aquellos que cuidan su salud y condición física, hay un gimnasio moderno y un área de meditación, donde se puede encontrar equilibrio interno y armonía. El centro de bienestar ofrece una amplia gama de servicios para la promoción y relajación de la salud, y el campo deportivo y la pista de jogging son los lugares ideales para las carreras de la mañana y ejercicios activos. Una parte importante del complejo es una zona de coworking - un espacio cómodo para el trabajo y las reuniones, que permite combinar los asuntos personales y profesionales en el ambiente agradable.

Amenities:

piscinas para niños y adultos

parque infantil

jardín

gimnasio

área de meditación

centro de bienestar

terreno deportivo

jogging track

co-working area

Terminación - 4o trimestre de 2028.

Plan de pago: 60/40

Características de los planos

Sólo aparatos incluidos

Ubicación e infraestructura cercana

South Square se encuentra estratégicamente ubicado, con acceso directo a las principales carreteras de Dubai, incluyendo Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Expo Road y Emirates Road, manteniendo el viaje directo y eficiente. Adjacent to Dubai Logistics City and near Al Maktoum International Airport, the community also enjoys close near to key economic hubs such as Dubai Industrial City and Jebel Ali Free Zone.