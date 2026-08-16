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Casas en Venta en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos

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Mina Al arab
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28 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 408 m²
Número de plantas 2
Isola Villa Terra Collection: villa ultra lujosa en Pearl Jumeirah!Isola Villa Terra Collect…
$16,88M
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Villa en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 5
Área 798 m²
Falcón Island AlHamra presents a premium complex for those who want to live a resort image
Precio en demanda
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 253 m²
Número de plantas 2
Últimas Casas Adosadas en Al Hamra Village RAK Este prestigioso proyecto representa la últim…
$1,04M
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DD CO DEDD CO DE
Villa 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 285 m²
Número de plantas 2
Nasim Al Bahr Residences es un complejo residencial costero en Al Marjan Island con apartame…
$5,21M
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Casa 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Casa 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Se pueden vender casas adosadas de dos dormitorios ubicadas en una isla privada de Falcon, A…
$283,553
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 274 m²
Número de plantas 2
Fairmont Residences Al Marjan Island - residencias de marca junto al mar con pleno servicio,…
$2,64M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Área 455 m²
Número de plantas 2
Falcón Island AlHamra presents a premium complex for those who want to live a resort image
Precio en demanda
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Villa en Dhaya, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Dhaya, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Área 334 m²
Precio en demanda
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 179 m²
Número de plantas 13
Apartamento con impresionantes vistas panorámicas al mar y acceso a la playa! Un maravilloso…
$1,82M
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Casa 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Casa 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Número de plantas 2
FALCON Island 3BR+M TOWNHOUSE in Alhamra Village in Ras Al Khaimah!Amplia casa adosada 3BR+M…
$843,997
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Dúplex 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Número de plantas 14
Apartamentos Inspirados en el Hielo en Venta en el Distrito de Playa de Ras Al Khaimah El Di…
$992,481
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Villa en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
El precio comienza desde AED 1,752,911 Silencio Desde 179 m2Marbella Villas II – Sofisticaci…
$477,307
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Dúplex 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 188 m²
Piso 1/12
Apartamentos frente al mar con pago a plazos en Ras Al Khaimah, isla de Al Marjan Los aparta…
$1,44M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Número de plantas 2
Casa adosada en la colección de residencias de lujo costeras Falcon Island del desarrollador…
$857,767
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Villa 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 511 m²
Número de plantas 2
Nasim Al Bahr Residences es un complejo residencial costero en Al Marjan Island con apartame…
$6,04M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 325 m²
Número de plantas 2
Últimas Casas Adosadas en Al Hamra Village RAK Este prestigioso proyecto representa la últim…
$1,34M
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Dúplex 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Piso 4/12
Apartamentos frente al mar con pago a plazos en Ras Al Khaimah, isla de Al Marjan Los aparta…
$832,851
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Dúplex 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Piso 1/12
Apartamentos frente al mar con pago a plazos en Ras Al Khaimah, isla de Al Marjan Los aparta…
$1,13M
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Villa 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Villa 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 550 m²
Book your Dream home Marbella Villas in Hayat IslandPay 5% and Move into your Dream Home. UP…
$489,910
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Villa 5 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 344 m²
Número de plantas 2
$2,14M
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Casa 7 habitaciones en Khuzam, Emiratos Árabes Unidos
Casa 7 habitaciones
Khuzam, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
New modern Villa for sale in Dhait South on main Street, Block 13 size 100×100 , corner , 5…
$889,106
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Casa 6 habitaciones en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Casa 6 habitaciones
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 214 m²
Prestigious 4BR Beachfront Villas with stunning views & calmness of luxury living in Marbell…
$2,18M
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Casa 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Casa 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 288 m²
*** Disponibilidad limitada *** Se vende casa adosada con tres habitaciones en la isla priva…
$429,929
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Casa 5 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Casa 5 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 799 m²
Bиза на 12 лет Бизнес-лицензия на 12 лет Испытайте эксклюзивную жизнь на острове в сам…
$1,91M
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Adosado Adosado en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Área 21 m²
Ubicado en la isla natural de Hayat, el nuevo desarrollo de Mina Al Arab ofrece amplias casa…
$517,320
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Villa 6 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 513 m²
Número de plantas 2
$4,11M
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Adosado Adosado en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Área 27 m²
Amplias casas adosadas 3 en una lujosa comunidad residencial de Ras Al Khaimah. Marbella es …
$653,457
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Casa 6 habitaciones en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Casa 6 habitaciones
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 457 m²
Prestigious 4BR Beachfront Villas with stunning views & calmness of luxury living in Marbell…
$2,17M
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Tipos de propiedades en Ras al-Jaima

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Parámetros de las propiedades en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos

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