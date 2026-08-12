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Casas con piscina en Venta en Emiratos Árabes Unidos

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Dubái
146
Abu Dabi
135
Ras al-Jaima
4
Um el Kaiwain
14
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17 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 228 m²
Número de plantas 2
Sobha Sanctuary – 4 BR casa adosada en The WillowsUna espaciosa Villa Jardín del Centro de 4…
$1,11M
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Desarrollador
Sobha Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Adosado Adosado 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 219 m²
Número de plantas 2
¡Saludos! Gran oferta: ¡Las ventas de casas adosadas de 3 y 4 dormitorios de la confiable e…
$736,986
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Villa 2 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Villa 2 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 504 m²
¡¡Acuerdo caliente!! Nuevo lanzamiento Villa de 2 dormitorios en Nasma Residence sin cargo d…
$285,940
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 3 915 m²
Elan ofrece el estilo de vida perfecto para la familia moderna. Con casas dúplex de tres y c…
$814,247
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 8 000 m²
Número de plantas 2
5 camas Villa independiente renovada con piscina privada y jardín en umm suqeim 1. Muy agrad…
$3,81M
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 3 760 m²
¡La mejor oportunidad de inversión en el mercado de Dubai! - Comisión cero Disponible: 3 & 4…
$816,698
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 4 705 m²
Estamos encantados de ofrecer esta increíble casa de 4 dormitorios en jumeirah. CARACTERÍSTI…
$1,77M
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 3 237 m²
The best Quality Developer - Sobha. Top Appliances. Quiet Community. Luxurious Finishings. T…
$1,43M
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Villa 6 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 448 m²
Número de plantas 2
The Ultra-Luxury type project is located on an island of natural origin, washed by the water…
$2,89M
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Villa 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 3 700 m²
Estamos orgullosos de anunciar la venta de 3 bed     casa adosada en Sur La Mer. ¿Alguna vez…
$1,28M
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 5 150 m²
Villa independiente de 5 dormitoriosBUA: 4415 - 5150 Sqft Precio de inicio AED 3.5 MHarmony …
$966,476
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 6 600 m²
Garantizado ahora, es el mejor momento para invertir en el mercado de Dubai., Llame ahora pa…
$3,13M
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 9 567 m²
CARACTERÍSTICAS DE VILLA -A PALM JUMERIAH FROND (I) Ubicado en una ubicación ideal dentro de…
$7,04M
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Villa 5 habitaciones en Qatah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Qatah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 10 000 m²
¡La mejor oferta de villa!! Amplia villa en Sharjah, pago inicial del 10% sin tarifa de agen…
$762,502
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 3 180 m²
Nos complace ofrecer esta increíble casa adosada nueva en Meydan One of Demanding location .…
$789,738
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Villa 4 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 2 799 m²
Número de plantas 2
AMAZING VILLA SEA VIEW l BEST PRICE l NO COMMISSION !!WE pleased to offer amazing project in…
$680,536
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 3 339 m²
Piso 2/2
AL WASAYEF REAL ESTATE - DAMAC Hills - The Brookfield 2 -Tipo: THD- 5 (Cinco) Dormitorio + H…
$694,424
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Tipos de propiedades en Emiratos Árabes Unidos

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dúplex

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