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Casas en Venta en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos

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8 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Número de plantas 2
Inversión en bienes raíces Abu Dhabi – Sobha City con apartamentos y villas frente al mar en…
$2,20M
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Villa 6 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 401 m²
Número de plantas 3
Casas Independientes con Ascensores y Piscinas Privadas en Abu Dabi Estas viviendas independ…
$2,49M
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Villa 7 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 7 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 495 m²
Número de plantas 3
Casas Independientes con Ascensores y Piscinas Privadas en Abu Dabi Estas viviendas independ…
$3,05M
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AdriastarAdriastar
Villa 6 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 593 m²
Número de plantas 2
Inversión en bienes raíces Abu Dhabi – Sobha City con apartamentos y villas frente al mar en…
$3,65M
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Casa 5 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Casa 5 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 389 m²
Número de plantas 3
Casas en Venta en Abu Dhabi con Amplios Espacios y Zonas Verdes Este proyecto en Abu Dhabi o…
$2,21M
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Villa 6 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 494 m²
Número de plantas 2
Inversión en bienes raíces Abu Dhabi – Sobha City con apartamentos y villas frente al mar en…
$3,04M
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DDA Real Estate
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Melrose VillasMelrose Villas
Villa 5 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 420 m²
Número de plantas 3
Casas en Venta en Abu Dhabi con Amplios Espacios y Zonas Verdes Este proyecto en Abu Dhabi o…
$2,41M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 6
Área 321 m²
Número de plantas 3
Casas en Venta en Abu Dhabi con Amplios Espacios y Zonas Verdes Este proyecto en Abu Dhabi o…
$1,83M
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Parámetros de las propiedades en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos

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