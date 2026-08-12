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Casas en Venta en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

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Business Bay
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509 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 172 m²
Amplia villa con 3 dormitorios + mucama habitaciónVilla lista en una zona tranquila - Damac …
$490,130
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 287 m²
Cómoda casa adosada Kensington Gardens en Dubai International City! Cocina totalmente amuebl…
$1,01M
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Villa 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 372 m²
Número de plantas 1
Residencias flotantes de Buddha-Bar son residencias flotantes de lujo únicas y estilo de vid…
$5,99M
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Villa 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 310 m²
Complejo Premium Burj Binghatti ¡Jacob & Co Residences! ¡Yield del 10%! ¡Inversión profitabl…
$2,28M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
Número de plantas 3
Casas adosadas en el complejo residencial de élite Reportage Hills en Dubailand, Dubai! ¡Est…
$1,12M
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Villa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Precio desde 1.760.000 Silencio De 73 m2Ocean Cove en Rashid Yachts & Marina – Un Haven Wate…
$479,237
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Villa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Área 668 m²
Dubailand: a 5 minutos de Dubai Rugby Sevens A 8 minutos del centro comercial Dubai Outlet A…
$4,15M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Número de plantas 3
Greenz by Danube es una comunidad cerrada de casas adosadas y villas en Dubai Academic City!…
$1,18M
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Casa 6 habitaciones en Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Casa 6 habitaciones
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 838 m²
Número de plantas 13
Apartamentos Premium en el moderno complejo Casa Canal en la zona de Al Safa! Altos ingresos…
$14,98M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 179 m²
Piso 1/3
Villas de lujo que ofrecen facilidad de pago en Dubai Dubailand Las villas de lujo en Wadi A…
$1,06M
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Casa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Casa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 30
Residencias de Bugatti por BinghattiEntrega gratuita para el compradorExperimente el primer …
$5,74M
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ISB Global Immobilien
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Villa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 334 m²
Número de plantas 2
Raiha Stand Alone Villa en Waada es una villa privada premium en Dubai Sur!Raiha Stand Alone…
$1,25M
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Villa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 892 m²
Número de plantas 2
Fleurs De Jardin, MBR La ciudad es una colección cerrada de villas y mansiones en Meydan D11…
$7,08M
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 316 m²
Piso 2/2
Ibiza en DAMAC Lagoons es un nuevo desarrollo residencial de DAMAC Properties que ofrece cas…
$1,23M
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
Cómoda casa adosada Kensington Gardens en Dubai International City! Cocina totalmente amuebl…
$876,712
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Descubra la vida de lujo en su mejor momento con esta exquisita casa de 4 dormitorios en Hab…
$6,51M
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 343 m²
Número de plantas 2
Villas que ofrecen un estilo de vida y una oportunidad de inversión en una magnífica comunid…
$1,60M
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Casa 5 habitaciones en Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Casa 5 habitaciones
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 635 m²
Número de plantas 13
Apartamentos Premium en el moderno complejo Casa Canal en la zona de Al Safa! Altos ingresos…
$8,92M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Número de plantas 4
Casas adosadas con servicios de alta gama en JVC, Dubái Jumeirah Village Circle (JVC) es uno…
$1,37M
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Área 283 m²
Apartment area 283 sq. m. Balcony area 60 sq. m. Roof area 475 sq.m. About the Grand Pol…
$2,15M
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Аталанта
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Casa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Casa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 481 m²
Cómoda casa adosada Kensington Gardens en Dubai International City! Cocina totalmente amuebl…
$1,89M
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
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Nº de cuartos de baño 4
Área 445 m²
Número de plantas 2
Villas de lujo y casas adosadas en el nuevo proyecto Nad Al Sheba Gardens en Nad Al Sheba Ga…
$3,10M
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Villa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 437 m²
Athlon’s expertly designed luxury villas and townhouses deliver a vibrant living experience.…
$1,61M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 256 m²
Número de plantas 4
Villas Totalmente Amuebladas con Plan de Pago del 1% Mensual en Dubai Academic City Esta com…
$1,18M
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Villa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 670 m²
Número de plantas 4
Bentley Home Villas con 5 dormitorios y piscina privada en Dubai Meydan Estas villas se encu…
$7,44M
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Villa 20 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 20 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 20
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 9
Área 7 500 m²
The Crown Penthouse – Raffles The PalmIconic residence of77,707 sq ft spread over three
Precio en demanda
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Villa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Desde AED 1,870,000 Silencio De 68 a 85 m2Ubicado en Dubai Creek Harbour, Palace Residences …
$509,190
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Dúplex 5 habitaciones en Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 5 habitaciones
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 636 m²
Número de plantas 16
Propiedades de Lujo Frente al Agua en el Canal de Dubái Ubicado junto al Canal de Dubái y al…
$8,96M
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Villa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 929 m²
Número de plantas 2
Apartamentos para la vida y la inversión (ROI - 5.4%)! ¡El Crest en Mohammed Bin Rashid City…
$23,69M
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Villa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
Empezando desde AED 1,800,000 Silencio De 166 a 172 m2Amaranta en Villanova es un enclave re…
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Tipos de propiedades en Dubái

villas
mansiones
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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