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Casas en Venta en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

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Abu Dabi
135
Al Bahyah
7
Ghadeer Al Tayr
6
Ghantout
4
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163 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 616 m²
Número de plantas 2
Villa en complejo residencial de lujo Naseem Al Jurf, situado entre Abu Dhabi y Dubai! ¡Pais…
$1,70M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 173 m²
Número de plantas 2
Manchester City Residencia: Propiedad de estilo de vida en el corazón de Yas Island, Abu Dha…
$1,19M
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Casa 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Casa 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 286 m²
Número de plantas 8
Apartamento de presupuesto en el nuevo complejo Royal Park en Abu Dhabi! Apartamento para la…
$899,897
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Número de plantas 2
Fay Valley es una colección de villas y casas adosadas en la zona ecológica de Masdar City p…
$855,022
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Villa 6 habitaciones en Ghantout, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Ghantout, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 856 m²
Número de plantas 2
Y Views at Bayn: villas costeras de próxima generación en Ghantout!Y Views at Bayn is an ind…
$6,88M
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Dúplex 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 279 m²
Piso 11/13
Apartamentos de lujo en la primera isla del mundo con marca Brabus Brabus Island está ubicad…
$5,13M
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Villa 6 habitaciones en Ghantout, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Ghantout, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 636 m²
Número de plantas 2
Y Views at Bayn: villas costeras de próxima generación en Ghantout!Y Views at Bayn is an ind…
$6,00M
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Casa 6 habitaciones en Al Rahah, Emiratos Árabes Unidos
Casa 6 habitaciones
Al Rahah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 274 m²
Número de plantas 2
Villas Ultra Lujo Frente al Agua de la Marca Manchester City y Estilo de Vida Deportivo Ubic…
$1,62M
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Villa 5 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Número de plantas 2
Inversión en bienes raíces Abu Dhabi – Sobha City con apartamentos y villas frente al mar en…
$2,20M
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Villa 5 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 420 m²
Número de plantas 3
Casas en Venta en Abu Dhabi con Amplios Espacios y Zonas Verdes Este proyecto en Abu Dhabi o…
$2,42M
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Villa 4 habitaciones en Zayed City, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Zayed City, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 243 m²
Número de plantas 3
Comunidad Residencial de Lujo Frente al Mar con Plan de Pago en Abu Dhabi Ghantoot es un dis…
$1,84M
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Villa 5 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 314 m²
Número de plantas 2
Villa exclusiva en AlJurf Gardens – Kayan 2! Primera ubicación a lo largo de la costa Sahel …
$1,55M
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Villa 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 284 m²
Número de plantas 2
Fay Valley es una colección de villas y casas adosadas en la zona ecológica de Masdar City p…
$1,20M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Número de plantas 2
Casas adosadas con aparcamiento cubierto en Yas Island cerca de campos de golf Estas casas a…
$920,261
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Villa 7 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 7 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 495 m²
Número de plantas 3
Casas Independientes con Ascensores y Piscinas Privadas en Abu Dabi Estas viviendas independ…
$3,07M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Casas adosadas con servicios de lujo y fácil acceso al aeropuerto en Khalifa City Este proye…
$1,29M
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Villa 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 285 m²
Número de plantas 2
Viviendas ecológicas de lujo con certificación Estidama Pearl 3 en Masdar City Masdar City e…
$1,21M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 192 m²
Número de plantas 5
Baia by Reportage Group son casas adosadas frente al mar en venta en Al Raha Creek, Abu Dhab…
$1,06M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 443 m²
Número de plantas 7
Sensi es una residencia costera moderna en la Isla Saadiyat con alto potencial de inversión.…
$3,50M
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Villa 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 378 m²
Número de plantas 5
Reportage Village Abu Dhabi es una comunidad adosada premium en la ciudad de Khalifa.Reporta…
$1,19M
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Casa 6 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Casa 6 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 511 m²
Número de plantas 2
Villa en la nueva comunidad de lujo Bloom Living Almeria en Abu Dhabi! ¡Infraestructura excl…
$2,37M
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Dúplex 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 306 m²
Número de plantas 9
Apartamentos en un complejo de lujo con ricas instalaciones sociales en Abu Dhabi Yas Island…
$1,62M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 231 m²
Número de plantas 2
Viviendas ecológicas de lujo con certificación Estidama Pearl 3 en Masdar City Masdar City e…
$1,00M
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Villa 6 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 593 m²
Número de plantas 2
Inversión en bienes raíces Abu Dhabi – Sobha City con apartamentos y villas frente al mar en…
$3,65M
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Villa 6 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 494 m²
Número de plantas 2
Inversión en bienes raíces Abu Dhabi – Sobha City con apartamentos y villas frente al mar en…
$3,04M
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Villa 4 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Número de plantas 2
¡EOI está siendo recogido en este complejo residencial!Villa en el nuevo complejo residencia…
$2,10M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 181 m²
Número de plantas 5
Baia by Reportage Group son casas adosadas frente al mar en venta en Al Raha Creek, Abu Dhab…
$1,08M
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Villa 4 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 414 m²
Número de plantas 2
¡EOI está siendo recogido en este complejo residencial!Villa en el nuevo complejo residencia…
$3,00M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 231 m²
Número de plantas 2
Fay Valley es una colección de villas y casas adosadas en la zona ecológica de Masdar City p…
$993,895
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Villa 5 habitaciones en Zayed City, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Zayed City, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 305 m²
Número de plantas 3
Comunidad Residencial de Lujo Frente al Mar con Plan de Pago en Abu Dhabi Ghantoot es un dis…
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Tipos de propiedades en Abu Dabi

villas
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Parámetros de las propiedades en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

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