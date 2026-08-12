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Casas en la montaña en Venta en Emiratos Árabes Unidos

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Dubái
146
Abu Dabi
135
Ras al-Jaima
4
Um el Kaiwain
14
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14 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
3 - SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 RANCHES ARABIAN III Arabin Ranches   — un nuevo comple…
$1,27M
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 212 m²
Número de plantas 2
Nice   — Part of the family community   DAMAC Lagoons, reminiscent of the French Riviera wit…
$464,470
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Número de plantas 2
3 -SPAL TAUNHAUS TALIA WITH EMAARtalia   at   The   Tal   and mdash;   is a new project by E…
$336,508
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TekceTekce
Villa 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Número de plantas 1
1 - SPAL VILLA EN LA FAMILIA DAMAC HILLS 2DAMAC Hills 2   — Es una comunidad completamente a…
$151,370
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Casa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Casa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 2 044 m²
Áreas de comedor:a ) Gran comedor formal, planta baja con libro combinado y ldquo; Calacatta…
$30,12M
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Adosado Adosado 7 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 7 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 675 m²
Número de plantas 3
Project   Portofino   and mdash; It is part of the Damac Lagoons family community, created f…
$1,99M
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 311 m²
Número de plantas 3
Project   Portofino   — This is part of the Damac Lagoons family community, created for a pe…
$701,587
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 460 m²
4 - TILALA DE ESPAL CON NAKHEEL OVERTilal Al Furjan   y mdash; y nbsp; Un increíble proyecto…
$1,24M
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 439 m²
4 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 RANCHES ARABIAN III Arabin Ranches   — un nuevo complej…
$1,27M
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Villa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 287 m²
Número de plantas 3
Nice   & mdash; Parte de la comunidad familiar y nbsp; DAMAC Lagoons, que recuerda a la Rivi…
$587,802
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Villa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 480 m²
Número de plantas 2
5 -SPAL TILALA DE LA RELOJ SOBRETilal Al Furjan   —   Un increíble proyecto residencial con …
$1,45M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 206 m²
4 -SPAL TAUNHAUS TALIA DE EMAARtalia   en   El   Valle y nbsp; —   es un nuevo proyecto de E…
$499,045
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Adosado Adosado 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 211 m²
Número de plantas 2
Project   Portofino   and mdash; It is part of the Damac Lagoons family community, created f…
$475,347
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
Número de plantas 1
3 - SPAL VILLA EN LA FAMILIA DAMAC HILLS 2DAMAC Hills 2   — Es una comunidad completamente a…
$355,830
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Tipos de propiedades en Emiratos Árabes Unidos

villas
mansiones
adosados
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