Casas en Venta en Business Bay, Emiratos Árabes Unidos

10 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Casa 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 30
Residencias de Bugatti por BinghattiDisposición gratuita para el compradorExperimente el pri…
$5,81M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ISB Global Immobilien
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Casa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Casa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Área 1 218 m²
DWTN Residencias de Deyaar en el centro de DubaiDWTN Residencias de DeyaarDWTN Residencias d…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Dúplex 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Área 311 m²
DWTN Residencias de Deyaar en el centro de DubaiDWTN Residencias de DeyaarDWTN Residencias d…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
NicoleNicole
Dúplex 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Área 152 m²
DWTN Residencias de Deyaar en el centro de DubaiDWTN Residencias de DeyaarDWTN Residencias d…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Dúplex 4 habitaciones en Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Dúplex 4 habitaciones
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 521 m²
Piso 20/23
Apartamentos de ultra lujo con servicios de clase mundial en Business Bay, Dubái Los apartam…
$12,98M
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 310 m²
Complejo Premium Burj Binghatti ¡Jacob & Co Residences! ¡Yield del 10%! ¡Inversión profitabl…
$2,28M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Turn KeyTurn Key
Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 306 m²
Complejo Premium Burj Binghatti ¡Jacob & Co Residences! ¡Yield del 10%! ¡Inversión profitabl…
$3,84M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 306 m²
Número de plantas 116
$3,84M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 310 m²
Número de plantas 116
$2,28M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Vienna PropertyVienna Property
Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 530 m²
Piso 13/13
Bienes raíces extranjeros de $40.000. Consulta gratuita. Ayuda a obtener la condición de res…
$8,90M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
