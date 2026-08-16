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Apartamentos en venta en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos

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Mina Al arab
56
Maqawwarah
5
Khuzam
3
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661 propiedad total found
Estudio en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Estudio
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Área 40 m²
HOT STUDIO FULLY FURNISHED in RAS AL KHAIMAH
$198,999
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Ático Ático 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
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Ático Ático 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Área 467 m²
Al Hamra Waterfront - complejo residencial costero de lujo con vistas al marDisfrute de un e…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Piso 5/15
Apartamento de lujo en primera línea de playa con vistas ininterrumpidas al mar en Miraggio,…
$679,005
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Apartamento 1 habitación en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Número de plantas 15
Apartamentos de Lujo con Vistas Panorámicas al Atardecer en Al Marjan Island Estos apartamen…
$520,532
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Apartamento 1 habitación en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 16
Apartamentos de Diseño Elegante Frente al Mar en Venta en Ras Al Khaimah Este lujoso desarro…
$522,846
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Apartamento 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Piso 20/46
Azure by Lapis es un proyecto residencial innovador en el emirato de Ras Al Khaimah con un e…
$823,601
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Apartamento 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 15/18
Exclusivos Apartamentos Frente al Mar Diseñados por Elie Saab en Al Marjan Island Al Marjan …
$992,481
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Apartamento 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 98 m²
Número de plantas 18
Apartamentos Tipo Resort con Playa Privada y Golf en Ras Al Khaimah Descubra un oasis donde …
$603,817
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Apartamento 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 10/18
Apartamentos junto al mar para la vida y la inversión! ¡Con una hermosa vista panorámica del…
$511,446
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Apartamento 3 habitaciones en Umm Urage, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Umm Urage, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Área 227 m²
Piso 10
Area: 2442.22 ft²AL MARJAN ISLAND AlMarjan Island is a spectacular resort area located in th…
$1,81M
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Apartamento 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 5/8
Apartamento en complejo residencial de lujo Uno-Luxe en Al Marjan Island, Ras Al Khaimah! Ap…
$1,10M
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Apartamento 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 6/13
Chic apartamentos en el complejo residencial Pelagia en Al Marjan Island! Apartamentos compl…
$901,433
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Apartamento 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Piso 2/19
Apartamentos Frente al Mar en el Proyecto Sheraton en Al Marjan Island Estos apartamentos am…
$1,07M
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Apartamento 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Número de plantas 18
Apartamentos Tipo Resort con Playa Privada y Golf en Ras Al Khaimah Descubra un oasis donde …
$397,918
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Apartamento en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Precio comienza desde AED 590,000 Silencio De 43 m2Cape Hayat – Coastal Living Redefinido en…
$160,653
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Apartamento 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Piso 10/19
Tonino Lamborghini Residencias – lujo de marca por el mar, arquitectura de estilo de vida y …
$2,22M
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Apartamento 1 habitacion en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitacion
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Precio comienza desde AED 961.000 Silencio De 57 m2EDGE en la Isla Raha – Donde la Sofistica…
$261,675
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Apartamento 2 habitaciones en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Precio comienza desde AED 1,935.000 Silencio De 100 m2MINA – Ras Al Khaimah Iconic Island De…
$526,889
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Apartamento 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Piso 6/12
Propiedades Favorables para la Inversión Cerca del Próximo Casino Resort en Al Marjan Island…
$2,04M
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Apartamento 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 267 m²
Piso 4/9
Apartamento de lujo en el proyecto Fortune Bay Residences en Al Marjan Island! Apartamento t…
$2,07M
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Apartamento 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 2/32
Apartamentos en Ras Al Khaimah Cerca del Primer Casino de Oriente Medio Este proyecto se enc…
$355,119
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Apartamento 1 habitacion en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitacion
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
El precio comienza desde 1,740.000 Silencio Desde 61 m2Un hito de lujo en la isla de Al Marj…
$473,792
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Apartamento 1 habitacion en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitacion
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Área 65 m²
Jacob " Co. Residences on Al Marjan Island, UAEResidencias de Jacob ' Co.Mantra Propert…
Precio en demanda
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Apartamento en Khuzam, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento
Khuzam, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Precio comienza desde AED 770,000 Silencio De 36 m2Mirasol – Residencias inspiradas en el co…
$209,666
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Apartamento 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Piso 4/9
Apartamento de lujo en el proyecto Fortune Bay Residences en Al Marjan Island! Apartamento t…
$971,419
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Apartamento 1 habitación en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 18/32
Apartamentos en Ras Al Khaimah Cerca del Primer Casino de Oriente Medio Este proyecto se enc…
$306,536
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Apartamento 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 3/11
Viviendas con Vista al Mar en Al Marjan Island, Ras Al Khaimah Este exclusivo proyecto resid…
$524,002
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Apartamento 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 302 m²
Piso 5/10
Apartments in the innovative project Gianfranco Ferre Residences on the first coastline of t…
$3,15M
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Apartamento 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Número de plantas 32
Apartamentos en Ras Al Khaimah Cerca del Primer Casino de Oriente Medio Este proyecto se enc…
$567,958
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Apartamento 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 75 m²
Piso 5
Apartamentos con Vista al Wynn Casino y Plan de Pago Después de la Transferencia en Ras Al K…
$489,300
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Tipos de propiedades en Ras al-Jaima

áticos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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De lujo
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