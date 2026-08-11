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Apartamentos en venta en Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos

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1 habitación
22
2 habitaciones
21
3 habitaciones
15
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69 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 4/9
Apartamentos en el lujoso complejo residencial Starline Beach Residences en Siniya Island en…
$426,508
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Apartamento 4 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 134 m²
Piso 4/9
Apartamento de lujo en el proyecto AYA Beachfront Residences en Al Rawdah, en el emirato de …
$644,689
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Apartamento 2 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 22/45
Aquamont es una propiedad costera premium de Sobha Realty en el centro Umm Al Quwain.Aquamon…
$302,832
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Piso 4/9
Apartamentos en el lujoso complejo residencial Starline Beach Residences en Siniya Island en…
$533,450
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Apartamento 5 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 293 m²
Número de plantas 17
Apartamentos Frente al Mar en Umm Al Quwain con Plan de Pago a 3 Años Después de la Entrega …
$1,13M
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Apartamento 2 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 47 m²
Piso 4/9
1 BR Frente a la playa Vivir en Siniya Island Silencio Siguiente a Casino Island ← Dec 2030 …
$392,053
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Desarrollador
Sobha Realty
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Apartamento 4 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 8/42
Introduciendo un proyecto icónico de un desarrollador mundialmente reconocido que redefine e…
$1,17M
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Apartamento 2 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 4/9
Apartamento de lujo en el proyecto AYA Beachfront Residences en Al Rawdah, en el emirato de …
$302,933
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Ático Ático 4 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 428 m²
Piso 8/8
Apartamentos de Lujo Frente al Mar con Cuotas Mensuales del 1% en Umm Al Quwain Este exclusi…
$2,37M
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Apartamento 1 habitación en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 12/25
Now — last moment when you can fix prices on the most favorable terms! Pre-sale is underway,…
$189,000
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Apartamento 2 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 52 m²
Piso 7/42
Introduciendo un proyecto icónico de un desarrollador mundialmente reconocido que redefine e…
$302,850
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Apartamento 2 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Piso 2/9
Proyecto: Residencias de playa de CoralineUbicación: Isla de SiniaFecha de entrega: 1-2028Co…
$554,434
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Estudio en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 8/17
AMRA Fase 2: Propiedad costera en Umm Al Quwain, Carbono Azul!AMRA Fase 2 es la segunda fase…
$215,112
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Apartamento 2 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4/9
Apartamentos en el proyecto Bayfront Marina Residences en Siniya Island! Infraestructura bie…
$361,445
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Apartamento en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Área 32 m²
🔰 SOLO 5 ESTUDIOS LEFT: EN UAE DE 204.000 dólaresDescripción:🏝️ EXCLUSIVE: ONLY 5 FRONT-ROW …
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 202 m²
Piso 4/9
Apartamentos en el proyecto Bayfront Marina Residences en Siniya Island! Infraestructura bie…
$1,66M
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Apartamento 4 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 191 m²
Número de plantas 17
Apartamentos Frente al Mar en Umm Al Quwain con Plan de Pago a 3 Años Después de la Entrega …
$548,981
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Apartamento 3 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Piso 10/42
Introduciendo un proyecto icónico de un desarrollador mundialmente reconocido que redefine e…
$404,050
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Apartamento 2 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 5/9
Apartamentos en el lujoso complejo residencial Yachtside Marina Residences en Siniya Island!…
$356,438
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Apartamento 3 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 7/41
Apartamentos de Lujo con Vista al Mar en Umm Al Quwain Con Plan de Pago 60/40 Ubicado a lo l…
$483,104
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Apartamento 3 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 99 m²
Número de plantas 8
Apartamentos de Lujo Frente al Mar con Cuotas Mensuales del 1% en Umm Al Quwain Este exclusi…
$478,628
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Apartamento en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Comprar un apartamento de inversión en los EAU es rentable; envíe su solicitud ahora. Las p…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Piso 4/9
Apartamentos en el lujoso proyecto Florine Beach Residences en la zona Umm Al Quwain! Cerca …
$1,32M
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Apartamento 3 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Piso 4/9
Apartamentos en el lujoso proyecto Florine Beach Residences en la zona Umm Al Quwain! Cerca …
$496,764
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Estudio 1 habitación en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 5/15
AMRA - La primera estación de bienestar de inversión con servicio completo y vistas al mar a…
$188,000
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Apartamento 2 habitaciones en Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 53 m²
Piso 9
Impresionante apartamento junto al mar con terraza privada, paseo marítimo y servicios cultu…
$328,659
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Apartamento 4 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 132 m²
Número de plantas 8
Apartamentos de Lujo Frente al Mar con Cuotas Mensuales del 1% en Umm Al Quwain Este exclusi…
$931,822
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Apartamento 2 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Experimente la armonía perfecta de elegancia, bienestar y tranquilidad en Amra Wellness Resi…
$435,680
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Apartamento 4 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 202 m²
Piso 5/9
Impresionantes apartamentos en el nuevo proyecto Aquamarine Beach Residences! ¡En la costa! …
$1,47M
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Apartamento 2 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Número de plantas 17
Apartamentos Frente al Mar en Umm Al Quwain con Plan de Pago a 3 Años Después de la Entrega …
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Parámetros de las propiedades en Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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