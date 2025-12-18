Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Ghadeer Al Tayr
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos

3 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 3/5
¡EOI está siendo recogido en este complejo residencial!Apartamento en el nuevo complejo resi…
$1,61M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Piso 3/5
¡EOI está siendo recogido en este complejo residencial!Apartamento en el nuevo complejo resi…
$816,865
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Piso 3/5
¡EOI está siendo recogido en este complejo residencial!Apartamento en el nuevo complejo resi…
$1,47M
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos

