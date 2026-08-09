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Apartamentos en venta en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

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Ático Ático 11 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Ático Ático 11 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 11
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 9
Área 3 628 m²
Piso 58/85
La torre S TENIDO Ultra-Luxury List Living✨ Ático de 5BR de ultra-luzEntra en un hogar donde…
$15,09M
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Sobha Realty
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Piso 7/13
STAMN YUNI está en la nueva ubicación del centro de Dubai en Jumeirah Garden City. Ubicado e…
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Apartamento 8 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
Premium Premium
Apartamento 8 habitaciones
Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 129 m²
Piso 6/12
Nautis Residences es un nuevo primer desarrollo en las icónicas Islas de Dubai. Esta colecci…
Precio en demanda
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Stamn
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 63 m²
Piso 3/13
STAMN YUNI está en la nueva ubicación del centro de Dubai en Jumeirah Garden City. Ubicado e…
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Estudio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 2/8
Una oportunidad de inversión excepcional en Azizi Beach Oasis (Mirage 1) en Dubai Studio Cit…
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Apartamento 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 8/25
Apartamento de 1 dormitorio en Azizi Milan – Estilo y Confort en el corazón de DubailandDesc…
$272,483
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Piso 18/25
Apartamento de 2 dormitorios en Azizi Milan - Espacio y Confort Inspirado en la elegancia mi…
$467,608
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Piso 4/6
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Estudio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 3/7
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DDA Real Estate
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Número de plantas 20
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$522,560
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Apartamento 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Número de plantas 6
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$152,054
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 138 m²
Número de plantas 15
Apartamentos de Lujo cerca de Mall of the Emirates en el Corazón Cultural de Dubái Estos apa…
$1,50M
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 3/7
South Haven por Samana - el ritmo de la vida en Dubai Industrial CitySouth Haven by Samana e…
$276,785
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DDA Real Estate
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Número de plantas 20
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$691,352
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 83 m²
Número de plantas 8
Apartamentos de Lujo de Marca Totalmente Amueblados en Dubai South El Parque Central de Duba…
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Número de plantas 20
Magníficas Apartamentos con Vista a la Naturaleza en Dubai Hills Estate Este desarrollo resi…
$892,514
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Número de plantas 6
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$330,602
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Número de plantas 20
Apartamentos en JVC Dubái con Piscina en la Azotea Jumeirah Village Circle (JVC) es una de l…
$796,558
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Número de plantas 6
Apartamentos Tipo Estudio y de 2 Dormitorios de Lujo con Inspiración Francesa en Dubai South…
$290,183
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Piso 3/20
Inmuebles de Inversión en Dubai Hills Estate con Amplias Zonas Verdes Ubicado en Dubai Hills…
$1,22M
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 5/20
Magníficas Apartamentos con Vista a la Naturaleza en Dubai Hills Estate Este desarrollo resi…
$530,653
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Número de plantas 6
Apartamentos de Diseño Elegante con Piscina Privada en Dubai South Dubai South destaca como …
$388,332
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 59 m²
Piso 3/6
Apartamentos de Diseño Elegante con Piscina Privada en Dubai South Dubai South destaca como …
$258,888
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Número de plantas 20
Apartamentos de Lujo con Vista al Campo de Golf en Dubai Hills Estate Este desarrollo reside…
$472,848
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Número de plantas 20
Apartamentos en JVC Dubái con Piscina en la Azotea Jumeirah Village Circle (JVC) es una de l…
$355,944
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Número de plantas 8
Apartamentos de Lujo de Marca Totalmente Amueblados en Dubai South El Parque Central de Duba…
$331,803
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Apartamento 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Número de plantas 6
Propiedades Residenciales Modernas en Venta en Dubai South Dubai South es uno de los desarro…
$162,421
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 248 m²
Piso 1/15
Apartamentos prestigiosos con impresionantes vistas al campo de golf en Dubai South Este des…
$1,40M
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 3/7
South Haven by Samana es un complejo residencial con infraestructura de resort en Dubai Indu…
$422,545
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Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Número de plantas 6
Propiedades Residenciales Modernas en Venta en Dubai South Dubai South es uno de los desarro…
$281,069
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Tipos de propiedades en Dubái

áticos
condos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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