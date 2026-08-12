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Apartamentos del lago en venta en Emiratos Árabes Unidos

;
Dubái
2632
Sarja
7
Ajmán
37
Abu Dabi
854
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28 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitacion
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 6
Eltiera Heights es el primer desarrollo residencial en las Islas Jumeirah –una dirección con…
Precio en demanda
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Umed properties
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Apartamento 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 19 m²
Piso 42
Apartamento grande de alta gama con piscina infinita en la azotea, una amplia terraza, gimna…
$3,43M
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Apartamento 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Piso 27
Apartamento premium con sauna y baños de vapor, céspedes abiertos de ocio y zonas de juego f…
$1,16M
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 105 m²
Piso 25
Encantador apartamento en la planta media con piscina infinita, pabellón de yoga y vistas al…
$703,336
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Dubai Palm JumeirahDescripciónPASSO Residencias – Palm Jumeirah, DubaiPASSO Las residencias …
$1,21M
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ISB Global Immobilien
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Apartamento 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Piso 22
Apartamento de primera clase con centro de spa, pista de sky jogging, jardín de yoga, gimnas…
$1,34M
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 171 m²
Piso 13
Exquisito apartamento frente al mar con impresionante terraza con vistas al canal, piscina p…
$2,80M
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Apartamento 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Piso 33
Impresionante apartamento en la ciudad con piscina elevada, gimnasio de clase mundial y pist…
$1,41M
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Apartamento 2 habitaciones en Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 53 m²
Piso 9
Impresionante apartamento junto al mar con terraza privada, paseo marítimo y servicios cultu…
$328,659
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Piso 6
Encantador apartamento con acceso infinito a la piscina, zonas de bienestar y jardín privado…
$846,835
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 10 m²
Piso 22
Apartamento elevado en la ciudad con instalaciones de ocio en el celeste, centro de spa, pis…
$883,050
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Apartamento 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 140 m²
Piso 10
Atractivo apartamento con acabados premium, zonas de fitness lifestyle y serenos patios verd…
$1,03M
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Apartamento 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 m²
Piso 22
Impresionante apartamento con piscina panorámica, paseo comercial, gimnasio de clase mundial…
$1,27M
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Apartamento 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Piso 22
Apartamento ultralujoso con acceso a piscina elevada, gimnasio, spa de bienestar y estudios …
$1,46M
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Apartamento 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 252 m²
Piso 34
Prestigioso apartamento frente al mar con piscina privada y vistas al canal, centro de spa, …
$5,45M
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Apartamento 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Piso 41
Maravilloso apartamento frente al mar con piscina infinita, servicios de gimnasio de primer …
$1,18M
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Apartamento 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 740 m²
Espléndida propiedad en venta.. La mayor inversión en el mercado de Dubai.. NO AGENTE FEEAAl…
$321,342
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Piso 17/100
Experimente un estilo de vida incomparable en Burj Binghatti Jacob & Co Residences, donde el…
$2,41M
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 39 m²
Número de plantas 12
Complejo residencial – DAMAC Hills, Dubai, EAU (Emiratos Árabes Unidos)
$152,714
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Piso 53/100
Situado en el corazón de Business Bay, Burj Binghatti Jacob & Co Residences redefine el lujo…
$3,85M
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Apartamento 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 313 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – DAMAC Lagoons, Dubai, EAU (Emiratos Árabes Unidos)
$743,820
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Apartamento 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 901 m²
Al Waseef Real Estate Company anuncia los mayores proyectos comerciales en el Golfo, donde l…
$367,637
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Piso 83/100
Situado en el corazón de Business Bay, Burj Binghatti Jacob & Co Residences redefine el sign…
$8,54M
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 20/28
Ubicación: JLT (Torres de los Lagos Jumeirah) 安complete: 2023 Plan de pago: 50% en el proce…
$217,000
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Ático Ático 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Piso 100/100
Situado en el corazón de Dubai Creek Harbour, estos nuevos apartamentos ofrecen una mezcla e…
$48,04M
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 116 m²
Número de plantas 37
Complejo residencial – Jumeirah Lake Towers (JLT), Dubai, EAU (Emiratos Árabes Unidos)
$830,872
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Apartamento 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 742 m²
Oferta especial !!! Exención de cargo de servicio del 100% DLD 3 años - Apartamentos complet…
$339,315
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Apartamento 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 235 m²
Número de plantas 38
Complejo residencial – Jumeirah Lake Towers (JLT), Dubai, EAU (Emiratos Árabes Unidos)
$1,76M
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Tipos de propiedades en Emiratos Árabes Unidos

áticos
condos
apartamentos de varios niveles
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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