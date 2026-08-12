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Apartamentos con piscina en venta en Emiratos Árabes Unidos

;
Dubái
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Sarja
7
Ajmán
37
Abu Dabi
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363 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Premium Premium
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Piso 7/13
STAMN YUNI está en la nueva ubicación del centro de Dubai en Jumeirah Garden City. Ubicado e…
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Apartamento 8 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
Premium Premium
Apartamento 8 habitaciones
Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 129 m²
Piso 6/12
Nautis Residences es un nuevo primer desarrollo en las icónicas Islas de Dubai. Esta colecci…
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Ático Ático 11 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Premium Premium
Ático Ático 11 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 11
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 9
Área 3 628 m²
Piso 58/85
La torre S TENIDO Ultra-Luxury List Living✨ Ático de 5BR de ultra-luzEntra en un hogar donde…
$15,09M
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Sobha Realty
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 63 m²
Piso 3/13
STAMN YUNI está en la nueva ubicación del centro de Dubai en Jumeirah Garden City. Ubicado e…
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Apartamento 2 habitaciones en Ghanadhah, Emiratos Árabes Unidos
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Apartamento 2 habitaciones
Ghanadhah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Piso 5/6
Apartamento con vistas al mar y vistas al atardecer desde la terrazaJacob " Co. Beachfront L…
$1,14M
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Estudio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 2/8
Una oportunidad de inversión excepcional en Azizi Beach Oasis (Mirage 1) en Dubai Studio Cit…
$199,343
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Apartamento 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Piso 2/10
Apartamento de lujo con una superficie de 146,9 metros cuadrados en la 2a planta de Al Reem …
$763,256
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Apartamento 1 habitacion en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitacion
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 6
Eltiera Heights es el primer desarrollo residencial en las Islas Jumeirah –una dirección con…
Precio en demanda
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Umed properties
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Apartamento 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 19 m²
Piso 42
Apartamento grande de alta gama con piscina infinita en la azotea, una amplia terraza, gimna…
$3,43M
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Apartamento 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 187 m²
Piso 7
Impresionante apartamento con servicios de estilo resort, zonas de descanso a la sombra y vi…
$1,34M
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Apartamento 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 6/8
Beach Oasis by Azizi es un prestigioso complejo residencial ubicado en la popular zona de St…
$284,029
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Apartamento 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 272 m²
Piso 49/77
Apartamento de alta gama con terraza privada, piscina infinita, gimnasio de clase mundial y …
$2,66M
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 59 m²
Piso 8/46
Un complejo residencial premium situado en el barrio de Dubai Motor City, que consta de tres…
$316,500
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Apartamento 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 79 m²
Piso 7/8
Encantador apartamento con una impresionante vista al mar, piscina, gimnasio y zonas de yoga…
$692,966
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Apartamento 6 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 6 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 176 m²
Piso 14
Un extraordinario apartamento junto al mar con panorámicas impresionantes, servicios de fitn…
$1,45M
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Apartamento 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 10
Apartamento de lujo con vistas panorámicas al mar, servicios de estilo resort, acceso privad…
$485,966
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Apartamento 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 113 m²
Piso 3/9
Lujoso Apartamento de 1 Habitación frente al Agua en Mina by Azizi Viva el confort y la e…
$1,17M
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Apartamento 8 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 8 habitaciones
Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Piso 5/12
Nautis Residences es un nuevo primer desarrollo en las icónicas Islas de Dubai. Esta colecci…
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 11/33
Proyecto - SAAS HILLSUbicación: Dubai Science ParkFecha prevista de entrega - IV 2027Saas Hi…
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 303 m²
Piso 5/10
Apartamento de primera clase con una gran terraza, impresionante piscina infinita y un gimna…
$1,41M
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 446 m²
Piso 3/45
En el corazón mismo de Business Bay, nace una obra maestra arquitectónica, desdibujando los …
$10,51M
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Apartamento 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Piso 27
Apartamento premium con sauna y baños de vapor, céspedes abiertos de ocio y zonas de juego f…
$1,16M
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Apartamento 1 habitación en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Una inversión que funciona para usted está en el corazón de la dinámica UAE, en el prometedo…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitacion
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 809 m²
Piso 3/5
Una oportunidad súper única para los inversoresEmpezando desde $111,400Alto potencial de cre…
$231,999
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Apartamento 5 habitaciones en Deira, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Deira, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Piso 1/12
Nautis Residences es un nuevo primer desarrollo en las icónicas Islas de Dubai. Esta colecci…
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Apartamento 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Piso 3
Apartamento refinado con servicio de conserjería, gimnasio, piscina e instalaciones de ocio …
$819,605
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Apartamento 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 20/102
BAYZ 102 de Danube Properties – Un Epitome de Lujo en Business Bay BAYZ 102 es una torre …
$684,671
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Apartamento 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 15/33
Jade Tower by Tiger – Modernos Apartamentos en la Zona de Majan Jade Tower by Tiger es un…
$295,574
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Apartamento 5 habitaciones en Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Business Bay, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 140 m²
Piso 9
Elegante apartamento de nueva construcción con una impresionante vista al canal, gimnasio de…
$1,15M
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Estudio 1 habitación en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 3/17
1BR en Arian Azizi - Estilo y Confort en el Corazón de Jebel AliAmplio apartamento de una ha…
$264,401
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Tipos de propiedades en Emiratos Árabes Unidos

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Parámetros de las propiedades en Emiratos Árabes Unidos

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