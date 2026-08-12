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Apartamentos en venta en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos

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1 habitación
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53 propiedades total found
Apartamento en Ajman, Emiratos Árabes Unidos
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Apartamento
Ajman, Emiratos Árabes Unidos
🏗️ Rockhill Tower es un G+26 residencial de alta altura en Alia, Ajman, programado para la e…
$75,000
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Apartamento 2 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 100 m²
Presentando una hermosa unidad de esquina de planta alta reformada en las prestigiosas Torre…
$264,131
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Apartamento 3 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 9/11
Apartamento en el moderno complejo Gateway Porto! Con vistas panorámicas impresionantes de l…
$481,852
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Apartamento 2 habitaciones en Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Piso 30/45
Apartamentos en el lujoso complejo residencial Un 678 Residencias en la zona de desarrollo d…
$149,447
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Apartamento 1 habitacion en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitacion
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 786 m²
Este apartamento de 786 metros cuadrados es la opción perfecta para aquellos que buscan como…
$326,760
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Apartamento 1 habitación en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Una inversión que funciona para usted está en el corazón de la dinámica UAE, en el prometedo…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Piso 30/45
Apartamentos en el lujoso complejo residencial Un 678 Residencias en la zona de desarrollo d…
$218,666
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Apartamento 3 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 142 m²
Piso 1/38
$211,933
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Apartamento 2 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
Piso 15/31
Torre Amwaj: Propiedad costera cerca de la playa de Ajman!Amwaj Tower es un complejo residen…
$274,919
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Apartamento 1 habitacion en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitacion
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 076 m²
Este apartamento de 1.076.28 metros cuadrados ofrece un diseño generoso con el equilibrio pe…
$244,798
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Apartamento 3 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 6/13
Canterbury Waterfront - vida de resort junto al mar, vistas panorámicas y confort moderno en…
$315,906
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Apartamento 2 habitaciones en Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 377 m²
Este apartamento de 1,377 metros cuadrados ofrece la combinación perfecta de espacio, comodi…
$231,455
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Apartamento 3 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 15/33
Un confortable apartamento en el complejo residencial Ajman Pearl Tower C1! ¡Muchas comodida…
$226,187
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Apartamento 3 habitaciones en Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 796 m²
Entra en una casa que combina espacio, estilo y comodidad con este apartamento de 1,796 metr…
$303,615
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Estudio 1 habitación en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 35 m²
🏡 UAE DEVELOPER PROPERTY — DISCOUNT UP TO 30%ESTADO REAL DE INVESTIGACIÓN ANTE AJMAN, UAE 🇦🇪…
Precio en demanda
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Estudio en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 6/13
Canterbury Waterfront - vida de resort junto al mar, vistas panorámicas y confort moderno en…
$135,401
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Apartamento en Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento
Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Nº de cuartos de baño 1
Área 605 m²
Experimente la combinación perfecta de eficiencia y estilo con este apartamento estudio de 6…
$107,014
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Apartamento 4 habitaciones en Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Piso 30/45
Apartamentos en el lujoso complejo residencial Un 678 Residencias en la zona de desarrollo d…
$306,759
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Apartamento 2 habitaciones en Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 405 m²
Este apartamento de 1,405.81 metros cuadrados ofrece el equilibrio perfecto de comodidad, es…
$201,502
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Apartamento 4 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 258 m²
Piso 15/31
Torre Amwaj: Propiedad costera cerca de la playa de Ajman!Amwaj Tower es un complejo residen…
$666,181
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Estudio en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Estudio
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
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$86,000
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Apartamento 2 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 581 m²
Spanning 1,581.52 sqft, este amplio apartamento de 2 dormitorios, 2 baños ofrece un equilibr…
$367,605
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Apartamento en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
🔥💎- .📍 Aаliа, Ajman📅 С🏡- Cтуяи oт $86 000- 1 с- 2-3 с💰✔ ✔ 📈✔ ✔ ✔ ✔ 🌴✔ 🌊✔ ✔ С✔ 🔥✔ ✔ Совре✔ ⚠️…
$86,000
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Apartamento 2 habitaciones en Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 494 m²
Este impresionante apartamento de 1,494 metros cuadrados ofrece la combinación perfecta de e…
$177,540
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 6/13
Canterbury Waterfront - vida de resort junto al mar, vistas panorámicas y confort moderno en…
$218,275
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Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 986 m²
Este hermoso apartamento de 986.3 metros cuadrados ofrece la combinación perfecta de comodid…
$125,258
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Apartamento 3 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Piso 4/8
Nuevo proyecto residencial en Al Ameera Village con una ubicación conveniente! Altos ingreso…
$183,228
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Apartamento 4 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
Piso 9/11
Apartamento en el moderno complejo Gateway Porto! Con vistas panorámicas impresionantes de l…
$734,952
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Apartamento 2 habitaciones en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 561 m²
Este apartamento de 1,561.77 metros cuadrados presenta una mezcla ideal de espacio, estilo y…
$352,084
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Apartamento 1 habitacion en Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitacion
Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
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Área 941 m²
Entra en la comodidad moderna con este apartamento de 941.52 pies cuadrados, que ofrece la m…
$149,765
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Parámetros de las propiedades en Ajmán, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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