  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Silifke
  4. Residencial
  5. Dúplex

Dúplex en venta en Silifke, Turquía

1 propiedad total found
Dúplex 3 habitaciones en Tasucu, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Tasucu, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
$4,90M
