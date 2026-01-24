Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Samsun
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Samsun, Turquía

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 7 habitaciones en Atakum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Atakum, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 346 m²
Número de plantas 3
$28,38M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Samsun, Turquía

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir