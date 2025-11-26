Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Alquiler a largo plazo
  4. Dúplex

Arrendamiento a largo plazo dúplex en Turquía

2 propiedades total found
Dúplex 5 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 255 m²
Número de plantas 2
Villa con Piscinas Privadas y Amplias Zonas Verdes en Yeşilbayır, Döşemealtı La villa en alq…
$1,773
por mes
Dúplex 3 habitaciones en , Turquía
Dúplex 3 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 1/6
Apartamento Dúplex de 2 Dormitorios en Termal, Yalova Yalova es conocida por su proximidad a…
$544
por mes
