Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Nilufer
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Nilufer, Turquía

Tienda Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Tienda 63 m² en Nilufer, Turquía
Tienda 63 m²
Nilufer, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 63 m²
Piso 1/1
Locales en venta en Bursa Nilüfer Ata Boulevard Los locales en venta en Bursa se encuentran …
$140,454
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir