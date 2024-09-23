Barrio residencial New investment project just 900 meters from the sea

Al desarrollar este proyecto, se tuvieron en cuenta todos los detalles para una vida agradable y de calidad. El interior y el exterior de primera clase le darán la sensación de un hotel de cinco estrellas. El complejo está ubicado en una de las zonas más populares de Alanya, Mahmutlar, a solo 900 metros del mar. El proyecto consta de 3 bloques con apartamentos de diferentes diseños: 1 + 1 con una superficie de 55 m2, 2 + 1 con un área de 75 m2 y 3 + 1 con un área de 145 m2, y el área total de la parcela será de 6,033 m2. playa privadaPiscina abiertapiscina cubiertaPostero y parque infantil sala de masajesBibliotecaTenisDartsBarbacoa áreaBillarCineOfficeFitnessElevatorConciergeSaunaHamamJacuzzisteam sala de estacionamiento al aire libreGeneradorVideovigilancia systemintercomBicycle parking La finalización está programada para junio de 2024. Durante la fase de construcción, hay un pago a plazos sin intereses.