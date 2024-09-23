  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Alanya
  4. Barrio residencial New investment project just 900 meters from the sea

Barrio residencial New investment project just 900 meters from the sea

Mahmutlar, Turquía
de
$112,112
;
9
ID: 846
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/2/23

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Mahmutlar

Sobre el complejo

Al desarrollar este proyecto, se tuvieron en cuenta todos los detalles para una vida agradable y de calidad. El interior y el exterior de primera clase le darán la sensación de un hotel de cinco estrellas. El complejo está ubicado en una de las zonas más populares de Alanya, Mahmutlar, a solo 900 metros del mar. El proyecto consta de 3 bloques con apartamentos de diferentes diseños: 1 + 1 con una superficie de 55 m2, 2 + 1 con un área de 75 m2 y 3 + 1 con un área de 145 m2, y el área total de la parcela será de 6,033 m2. playa privadaPiscina abiertapiscina cubiertaPostero y parque infantil sala de masajesBibliotecaTenisDartsBarbacoa áreaBillarCineOfficeFitnessElevatorConciergeSaunaHamamJacuzzisteam sala de estacionamiento al aire libreGeneradorVideovigilancia systemintercomBicycle parking La finalización está programada para junio de 2024. Durante la fase de construcción, hay un pago a plazos sin intereses.

Localización en el mapa

Mahmutlar, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
