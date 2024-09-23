Barrio residencial New investment project just 900 meters from the sea

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Al desarrollar este proyecto, se tuvieron en cuenta todos los detalles para una vida agradable y de calidad. El interior y el exterior de primera clase le darán la sensación de un hotel de cinco estrellas. El complejo está ubicado en una de las zonas más populares de Alanya, Mahmutlar, a solo 900 metros del mar. El proyecto consta de 3 bloques con apartamentos de diferentes diseños: 1 + 1 con una superficie de 55 m2, 2 + 1 con un área de 75 m2 y 3 + 1 con un área de 145 m2, y el área total de la parcela será de 6,033 m2. playa privadaPiscina abiertapiscina cubiertaPostero y parque infantil sala de masajesBibliotecaTenisDartsBarbacoa áreaBillarCineOfficeFitnessElevatorConciergeSaunaHamamJacuzzisteam sala de estacionamiento al aire libreGeneradorVideovigilancia systemintercomBicycle parking La finalización está programada para junio de 2024. Durante la fase de construcción, hay un pago a plazos sin intereses.
Localización en el mapa
Mahmutlar, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo