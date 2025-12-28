Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Muratpasa
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Oficina

Arrendamiento a largo plazo oficinas en Muratpasa, Turquía

Oficina Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Oficina 80 m² en Muratpasa, Turquía
Oficina 80 m²
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 80 m²
Piso 3/3
Propiedad Comercial en un Complejo Seguro en el Bulevar Aspendos, Kızıltoprak Esta propiedad…
$1,167
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir