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Casas del mar en Venta en Milas, Turquía

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10 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Número de plantas 2
Chalets Independientes y Adosados con Sistemas Domésticos Inteligentes y Jardines Privados e…
$870,200
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Casa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Casa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Número de plantas 2
Chalets Independientes y Adosados con Sistemas Domésticos Inteligentes y Jardines Privados e…
$653,236
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Villa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Villas Independientes en un Proyecto en un Entorno Natural con Sistemas Inteligentes para el…
$1,05M
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LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Casa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Piso 1/2
Casas inteligentes entrelazados la naturaleza en Bodrum Adabükü Las casas inteligentes están…
$352,504
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Casa 5 habitaciones en Milas, Turquía
Casa 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Villas con Vistas al Mar en Venta en Milas Bozbük La región de Bozbük, en Muğla Milas, con s…
$920,548
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Villa 5 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 267 m²
Villas Independientes en un Proyecto en un Entorno Natural con Sistemas Inteligentes para el…
$1,64M
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Villa 6 habitaciones en Bogazici, Turquía
Villa 6 habitaciones
Bogazici, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Número de plantas 3
Villa Independiente de 5 Dormitorios en Venta con Piscina Infinita en Bodrum Esta villa inde…
$672,245
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Milas, Turquía
Adosado Adosado 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 255 m²
Número de plantas 3
Villas con Hogar Inteligent en Proyecto Galardonado en Bodrum Adabükü Las villas del proyect…
$2,27M
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Villa 5 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 364 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Milas, Mugla, Turquía
$3,82M
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Villa 4 habitaciones en Gulluk, Turquía
Villa 4 habitaciones
Gulluk, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 386 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Güllük, Mugla, Turquía
$1,45M
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