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Casas en la montaña en Venta en Milas, Turquía

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Villa 4 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 110 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes con Jardín y Piscina Privada en Muğla Milas Los chalets independientes…
$364,174
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Villa 5 habitaciones en Milas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 364 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – Milas, Mugla, Turquía
$3,82M
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Villa 4 habitaciones en Gulluk, Turquía
Villa 4 habitaciones
Gulluk, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 386 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Güllük, Mugla, Turquía
$1,45M
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