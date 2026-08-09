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Apartamentos en la montaña en venta en Milas, Turquía

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Apartamento 5 habitaciones en Kuyucak Mevkii, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Kuyucak Mevkii, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 165 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Milas, Mugla, Turquía
$996,445
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