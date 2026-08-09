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Apartamentos del mar en venta en Milas, Turquía

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áticos
3
1 habitación
41
2 habitaciones
16
3 habitaciones
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Ático Ático 3 habitaciones en Milas, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1/2
Propiedades con vistas al mar cerca del aeropuerto en Bodrum Adabükü Adabükü, con su aire pr…
$167,981
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Apartamento 3 habitaciones en Dorttepe, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Dorttepe, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 2/2
Apartamento de 2 Dormitorios con Vista al Lago en un Complejo Cerca del Aeropuerto en Bodrum…
$126,016
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Apartamento 3 habitaciones en Milas, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/3
Apartamento de inversión cerca de Güllük Marina en Milas Muğla. El elegante apartamento está…
$184,977
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Kuyucak Mevkii, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Kuyucak Mevkii, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 175 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Milas, Mugla, Turquía
$1,15M
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Apartamento 4 habitaciones en Dorttepe, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Dorttepe, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 101 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Milas, Mugla, Turquía
$439,000
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