Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Región del Mediterráneo
  4. Residencial
  5. Casa grande

Mansiones en venta en Región del Mediterráneo, Turquía

;
Casa grande Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa grande 9 habitaciones en Incekum, Turquía
Casa grande 9 habitaciones
Incekum, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Esta excepcional villa de 8 dormitorios, situada en la zona más codiciada de Incekum, ofrece…
$1,36M
Dejar una solicitud
Casa grande 8 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Casa grande 8 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 200 m²
Número de plantas 2
The chic villa in Antalya Deshemealta! Citizenship Tr. The largest in the area of ​​the vi…
$1,82M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Región del Mediterráneo, Turquía

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir