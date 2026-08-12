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Negocio en Venta en Marmara Region, Turquía

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Negocio listo en Kucukcekmece, Turquía
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Kucukcekmece, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$463,510
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Investments with obtaining Turkish Citizenship! en Marmara Region, Turquía
Investments with obtaining Turkish Citizenship!
Marmara Region, Turquía
Área 500 m²
Una oferta sin igual en el mercado inmobiliario turco de nuestra empresa!La construcción de …
$500,000
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