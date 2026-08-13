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Apartamentos en venta en Kütahya, Turquía

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Apartamento 2 habitaciones en Kütahya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kütahya, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 2/2
$1,45M
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