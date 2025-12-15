Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kepez
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Kepez, Turquía

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Kepez, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Apartamento de alquiler a estrenar de 2 dormitorios en Antalya Kepez El apartamento de alqui…
$540
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir