Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kayapınar
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Kayapinar, Turquía

bienes raíces comerciales
3
Tienda Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Tienda 355 m² en Kayapinar, Turquía
Tienda 355 m²
Kayapinar, Turquía
Área 355 m²
$20,14M
Dejar una solicitud
Tienda 1 m² en Kayapinar, Turquía
Tienda 1 m²
Kayapinar, Turquía
Área 1 m²
$34,85M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir