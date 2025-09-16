Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kastamonu
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Kastamonu, Turquía

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 7 habitaciones en Omerli, Turquía
Casa 7 habitaciones
Omerli, Turquía
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 538 m²
Estas villas se encuentran en el tranquilo distrito de Çekmekoy, en el lado anatolio de ista…
$1,86M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kastamonu, Turquía

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir