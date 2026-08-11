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Villas en la montaña en venta en Kas, Turquía

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21 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
Número de plantas 3
Villa Amueblada con Vista al Mar y Potencial de Inversión en la Península de Çukurbağ, Kaş U…
$1,11M
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Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Piso 1/3
Villas con ricas comodidades en Kaş Kalkan Kalkan es un hermoso distrito situado en la parte…
$1,15M
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Villa 5 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 165 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente con Piscina Frente a la Playa de Patara en Antalya Gelemiş, considerada …
$337,583
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Villa 3 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 3 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente con Piscina Privada en la Primera Línea de Parcelas Frente al Mar en Kal…
$659,268
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Villa 5 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Número de plantas 3
Villa Exclusiva Frente al Mar con Piscina Privada y Muelle en Kaş Kalkan Kalkan presume de u…
$4,05M
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Villa 4 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Número de plantas 2
Villas con Vistas al mar en Venta con Plan de Pago Flexible en Kalkan Kalkan, hogar de una d…
$580,591
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Villa 5 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 4
Villa de lujo con vistas al mar y piscinas interior y exterior en Kaş Kalkan La zona de Kala…
$1,08M
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Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Número de plantas 4
Villa con Vistas al Mar y Servicios Exclusivos en Kalkan, Kaş Situada al oeste de Antalya, K…
$1,54M
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Villa 2 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 2 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Número de plantas 1
Villa Frente Al Mar de 1 Dormitorio en Venta con Piscina Privada en Kalkan Kaş La villa está…
$390,038
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Villa 3 habitaciones en Kalkan, Turquía
Villa 3 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente Frente al Mar con Piscina Privada en Antalya Kalkan Esta elegante villa …
$659,268
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Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Número de plantas 2
Villas con vistas al mar en un proyecto premiado en Antalya Kaş Las villas están situadas en…
$952,632
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Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Número de plantas 4
Villa de Lujo con Vistas al Mar y Servicios Exclusivos en Kalkan, Antalya Situada al oeste d…
$1,33M
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Villa 5 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 3
Villa de 4 Dormitorios con Vistas al Mar y Piscina en Kalkan, Antalya Situada al oeste de An…
$888,133
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Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 260 m²
Número de plantas 3
Villa con vistas al mar ininterrumpidas, piscina cubierta y al aire libre en Kalkan Kalkan s…
$1,21M
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Villa 5 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
Villa con Vista Panorámica al Mar en una Ubicación Única en la Península de Kaş Çukurbağ Kaş…
$1,12M
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Villa 5 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 3
Villa con Vistas al Mar y Piscina en una Parcela de 710 m² en Kalkan Ubicado en el lado occi…
$1,49M
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Villa 5 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Número de plantas 4
Villa en venta en Kalkan con baño turco, sauna, tres piscinas y oficina privada Con su famos…
$1,69M
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Villa 6 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Número de plantas 3
Villa con Vistas Panorámicas al Mar y Piscinas Abierta e Interior Cerca del Centro de Kalkan…
$1,32M
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Villa 3 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 3 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso 1
Casa adosada con un gran espacio ajardinado en Kaş Kalkan Kalkan es un popular distrito de A…
$757,456
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Villa 4 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 2
Villa de 3 Dormitorios con Piscina Privada en un Complejo Seguro en Kalkan, Antalya Kalkan e…
$416,996
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Villa 4 habitaciones en Kalkan, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 3
Algunos hogares impresionan. Y luego están los que te enamoras a primera vista.Esta lujosa v…
$1,37M
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