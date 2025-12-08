Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kartal
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Kartal, Turquía

bienes raíces comerciales
4
Tienda Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Tienda 1 m² en Kartal, Turquía
Tienda 1 m²
Kartal, Turquía
Área 1 m²
$27,67M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir