Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Germencik
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Germencik, Turquía

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Germencik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Germencik, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Número de plantas 2
$7,91M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir