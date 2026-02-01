Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Gazipasa
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Gazipasa, Turquía

Apartamento Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
APARTAMENTO AMUEBLADO 2+1 EN ALQUILER EN EL PARQUE TROPICAL GAZİPAŞA PAZARCI en Gazipasa, Turquía
APARTAMENTO AMUEBLADO 2+1 EN ALQUILER EN EL PARQUE TROPICAL GAZİPAŞA PAZARCI
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 5/5
Ubicación en el Parque Tropical de Gazipaşa Pazarcı Terreno único de alta calidad, parcialm…
$534
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
gazivisor
Idiomas hablados
English, Türkçe
APARTAMENTO 1+1 AMUEBLADO EN ALQUILER EN EL PARQUE TROPICAL GAZİPAŞA PAZARCI en Gazipasa, Turquía
APARTAMENTO 1+1 AMUEBLADO EN ALQUILER EN EL PARQUE TROPICAL GAZİPAŞA PAZARCI
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 2/5
Ubicación en Tropical Park en Gazipaşa Pazarcı Terreno único de alta calidad, completamente…
$534
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
gazivisor
Idiomas hablados
English, Türkçe
APARTAMENTO 1+1 AMUEBLADO EN ALQUILER EN EL PARQUE TROPICAL GAZİPAŞA PAZARCI en Gazipasa, Turquía
APARTAMENTO 1+1 AMUEBLADO EN ALQUILER EN EL PARQUE TROPICAL GAZİPAŞA PAZARCI
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1/5
Ubicación en el Parque Tropical de Gazipaşa Pazarcı Terreno único de alta calidad, completa…
$532
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
gazivisor
Idiomas hablados
English, Türkçe
GAZİPAŞA MERCADO CALIDAD SITIO 1+1 AMUEBLADO EN ALQUILER en Gazipasa, Turquía
GAZİPAŞA MERCADO CALIDAD SITIO 1+1 AMUEBLADO EN ALQUILER
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 2/7
Apartamento amueblado 1+1 en alquiler en Gazipaşa Pazarcı, en un terreno de alta calidad co…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
gazivisor
Idiomas hablados
English, Türkçe
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir