  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Datça
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Datca, Turquía

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Resadiye, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Resadiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 420 m²
Número de plantas 2
Apartamento moderno en planta baja con jardín privado en Datça ReşadiyeFull service by Germa…
$233,786
Agencia
ISB Global Immobilien
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
