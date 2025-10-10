Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Çorum
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Piscina

Casas con piscina en Venta en Corum, Turquía

villas
3
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Konakli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Konakli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Piso 1/3
Para la ciudadanía En alquiler. Para la inversión Lo que tienes: Villas de clase Premium …
$756,395
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Konakli, Turquía
Villa 6 habitaciones
Konakli, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 305 m²
Piso 2
$593,479
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Corum, Turquía

con Jardín
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir