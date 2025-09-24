Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casa en condominio con garaje en venta en Turquía

5 propiedades total found
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Besiktas, Turquía
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Besiktas, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Piso 8/13
First -class decoration of the apartment in Besiktash with a view of the Bosphorus. Besikt…
$3,20M
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 5 habitaciones en Yenimahalle, Turquía
Apartamento independiente Piso independiente 5 habitaciones
Yenimahalle, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Piso 1/30
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 5 habitaciones en Uskudar, Turquía
Apartamento independiente Piso independiente 5 habitaciones
Uskudar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 278 m²
Piso 8/12
Роскошная резиденция в самом сердце Ускюдара Квартира находится в комплексе, который явля…
$1,60M
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones en Cekmekoy, Turquía
Apartamento independiente Piso independiente 4 habitaciones
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Piso 5/12
A luxurious house in the elite area of ​​the Asian Istanbul   The complex consists of …
$610,633
Dejar una solicitud
Apartamento independiente Piso independiente 6 habitaciones en Marmara Region, Turquía
Apartamento independiente Piso independiente 6 habitaciones
Marmara Region, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 260 m²
Piso 5/10
The residence is surrounded by green nature and a view of the lake The apartment is locat…
$461,866
Dejar una solicitud
