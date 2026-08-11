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Pueblo de cabañas 4+1 Villa in Aydın
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Pueblo de cabañas 4+1 Villa in Aydın
Bahcearasi, Turquía
de
$372,963
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Didim Altinkum Çamlık 4 villas ( 2 gemelas ) en venta Cada villa 4 + 1 240m2 3 pisos 5 habitaciones 1 salón 4 habitaciones Cocina separada 2 baños 3 baños Cada villa tiene su propia piscina privada B-B-Q Alcoba Aparcamiento Al mar 850 metros
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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