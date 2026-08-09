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Tiendas en venta en Cekmekoy, Turquía

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Tienda 291 m² en Cekmekoy, Turquía
Tienda 291 m²
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 291 m²
Número de plantas 1
Tienda en Venta en Çekmeköy con Alto Potencial de Ingresos Çekmeköy, ubicado en el lado asiá…
$1,06M
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Tienda 86 m² en Cekmekoy, Turquía
Tienda 86 m²
Cekmekoy, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
$138,242
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