Apartamentos en venta en Carsamba, Turquía

2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Ulupinar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ulupinar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/15
Proyecto Residencial Premium en MersinSuperficie terrestre: 16.000 m2Un moderno complejo res…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Ulupinar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ulupinar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 1/5
PROPERTY DESCRIPTIONProfitable Oferta del DesarrolladorPresentamos un nuevo complejo residen…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
